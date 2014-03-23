السياحة تعقيباً على اغتصاب بريطانية في مصر : الجريمة تحدث بجميع أنحاء العالم

قالت المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة، رشا العزايزي، إن الوزارة على اتصال مستمر مع السفارة البريطانية بالقاهرة، بشأن واقعة اغتصاب سائحة بريطانية على يد فرد أمن لأحد الفنادق السياحية بشرم الشيخ، مؤكدة أنها جريمة تقع في جميع أنحاء العالم، وذلك حسبما ذكرت العزايزي.

وأضافت المستشارة الإعلامية للوزارة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “هنا العاصمة”، أن العقوبة على هذا الفندق قد تصل إلى الإغلاق، موضحة أن دور وزارة السياحة “رقابي”، مطالبة بتعديل تشريعي في مواجهة التحرش.

هذا فيما ذكر موقع صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن سائحة بريطانية، سيدة أعمال تبلغ من العمر 40 عاماً، قد تعرضت للاغتصاب على يد فرد أمن بأحد الفنادق “الخمس نجوم” بشرم الشيخ.

وتابعت “الديلي ميل”، أن السائحة البريطانية “الضحية” نقلت إلى بريطانيا، ويقود التحقيق الآن شرطة هامبشير، إلا أنها قد تضطر للعودة إلى مصر.

وذكرت الصحفية البريطانية، أن الخارجية البريطانية تحذر من ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي ضد البريطانيين في مصر منذ 2011، وتحديدًا منذ انتفاضات الربيع العربي، حسبما وصفت الصحيفة.