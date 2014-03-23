توتنام يعود من بعيد ويفوز بشق الأنفس على ساوثامبتون

لندن، (إفي): عاد توتنام لطريق الانتصارات بفوزه الصعب والثمين مساء الأحد أمام ضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف لاثنين ضمن الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد المركز الخامس بجدول المسابقة.

ونجح توتنام في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز غالي تحقق في الوضع المحتسب بدلا من الضائع من شوط اللقاء الثاني، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ليستعيد المركز الخامس من إيفرتون السادس خلفه بفارق نقطتين.

بينما تجمد رصدي ساوثامبتون عند 45 نقطة محتلا المركز التاسع.

كان توتنام قد خسر خلال مباراتيه الأخيرتين بالبريميير ليج أمام العملاقين تشيلسي 0-4 وأرسنال 0-1، وإن كان إيفرتون تتبقى له مباراتين مؤجلتين بالمسابقة.

تقدم الضيوف بملعب وايت هارت لاين بهدفين خلال أول نصف ساعة من خطأين دفاعيين، سجلهما جاي رودريجيز (ق19) من تسديدة بيمناه وآدم لالانا (ق28) من كرة سددها رائعة بيسراه داخل المنطقة.

واستطاع "السبيرز" العودة في اللقاء بتقليص الفارق بهدف أول عبر المتألق كريستيان اريكسن (ق31) من تسديدة قوية بيسراه داخل المنطقة، قبل ان يضيف نفس اللاعب هدف التعادل مع انطلاق الشوط الثاني (ق46) من كرة تألق فيها الإسباني روبرتو سولدادو الذي خطفها من الدفاع على الجانب الأيمن ومررها له حريرية أرضية أمام المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط اللقاء الثاني نجح المدافع الايسلندي جيلفي سيجورسون في تسجيل هدف الفوز الثالث لأصحاب الأرض من تسددية ارضية قوية خارج المنطقة، ليهدي فريقه النقاط الثلاث الثمينة.