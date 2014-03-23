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دقيقة حداد وشارات سوداء خلال الكلاسيكو لوفاة سواريز

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دقيقة حداد وشارات سوداء خلال الكلاسيكو لوفاة سواريز دقيقة حداد وشارات سوداء خلال الكلاسيكو لوفاة سواريز

مدريد، (إفي): سيكرم كلاسيكو الدوري الإسباني الذي سينطلق مساء اليوم رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، الراحل أدولفو سواريز.

وسيرتدي اللاعبون بملعب سانتياجو برنابيو شارات سوداء حزنا على وفاة سواريز صباح اليوم عن عمر يناهر 81 عاما بعد اصابته بالتهاء رئوي، وذلك في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.

وتقرر وقوف اللاعبين حول دائرة منتصف الملعب لمدة دقيقة حدادا على روح سواريز، قبل انطلاق أحد أهم مباريات الموسم الجاري في الليجا، والتي ستقام في الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

يذكر أن سواريز ترأس في الفترة (1976 - 1981) وكان يعاني أيضا من الزهايمر واختفى من على الساحة العامة منذ 2003.

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