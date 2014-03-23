مارادونا يفقد طفلا لم يعترف به

بوينوس أيرس،(إفي): أعلنت فيرونيكا أوخيدا، الرفيقة العاطفية السابقة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أنها فقدت طفلها المنتظر منه بعد أن تعرضت للإجهاض في الأسبوع الـ14 من الحمل.

وفي بيان صادر عن فيرونيكا نشرته صحيفة (كرونيكا) أعربت عن حزنها العميق لوفاة الجنين.

وأوضح محامي فيرونيكا أنها عانت من مضاعفات أثناء الحمل بسبب ضعف جدار الرحم، سبب لها مضاعفات سابقة في حملها الأول.

كانت فيرونيكا قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تنتظر طفلا آخر من مارادونا بعد أن أنجبت منه قبل عام الطفل "دييجو فرناندو".

لكن مارادونا (53 عاما) كذّب الخبر، ونفى أبوته للطفل.