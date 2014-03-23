إنتر يسقط في ملعبه أمام أتالاتنا .. وسامبدوريا يقسو على فيرونا بخماسية

سقط إنتر ميلانو على ملعبه الليلة أمام أتالانتا بهدفين لواحد، ليرفض الارتقاء للمربع الذهبي، في حين سحق سامبدوريا منافسه فيرونا بخماسية نظيفة، وذلك ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي ملعب جيوزيبي مياتزا فشل إنتر ميلانو في الخروج ولو بنقطة وحيدة، ليفقد ثلاث نقاط ثمينة، حيث تأخر بهدف سجله جياكومو بونافنتورافي الدقيقة “35″، ليدرك بعدها بدقيقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل.

وظلت النتيجة بهذا الشكل حتى حسم بونافنتورا المباراة لصالح الضيوف بهدف ثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني سجله برأسه، رغم الفرص الثمينة التي أضاعها إنتر.

بهذا الشكل تجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة في المركز الخامس، ليتفوق مؤقتا بفارق الأهداف عن بارما السادس.

فيما رفع أتالانتا رصيده بفوزه الرابع على التوالي إلى 40 نقطة ليصعد للمركز الثامن.

وسحق سامبدوريا ضيفه فيرونا بخماسية نظيفة بنفس الجولة، سجل منها روبرتو سوريانو هدفين، واكمل جيانلوكا سانسوني وانجيليو بالومبو والبرازيلي رينان جارسيا الخماسية.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 37 نقطة ليحتل المرتبة الحادية عشرة، بينما تجمد رصيد فيرونا عند 40 نقطة في الترتيب التاسع.

وفي مباريات أخرى فاز أودينيزي على ساسولو بهدف نظيف وبنفس النتيجة انتصر بولونيا على كالياري.

وكالات