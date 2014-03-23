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بالفيديو.. رئيس برشلونة يطالب بسحب إعلان مثير للجدل لفابريجاس

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بالفيديو.. رئيس برشلونة يطالب بسحب إعلان مثير للجدل لفابريجاس بالفيديو.. رئيس برشلونة يطالب بسحب إعلان مثير للجدل لفابريجاس

فابريجاس خلال الإعلان

طالب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم، بسحب إعلان مثير للجدل، بطله لاعب وسط الفريق سيسك فابريجاس.

الإعلان لشركة سماعات شهيرة، يظهر خلاله اللاعب وهو يتعرض لمضايقات من جانب جماهير ترتدي ملابس بيضاء، في إسقاط واضح على ريال مدريد.

وعندما تزيد المضايقات عن الحد، يبدأ اللاعب في تشغيل موسيقى ويضع سماعات الأذن الخاصة به، ويظهر وكأنه قد انعزل عن العالم الخارجي.

وأثار الإعلان استياء جماهير النادي الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع رئيس النادي الكتالوني للمطالبة بسحبه.

وكالات

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