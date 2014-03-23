رونالدو وبيل وميسي ونيمار يقودا الريال وبرشلونة في الكلاسيكو المُنتظر

قرّر المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الاعتماد على تشكيلته المثالية في مواجهة برشلونة في كلاسيكو البيرنابيو، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قد تعافى من الكدمة التي لحقت به في المباراة الماضية من الليجا أمام ملقة، ما سمح للمدرب الإيطالي أنشيلوتي بالدفع بجميع أسلحته في كلاسيكو الليلة، حيث يتواجد في الأمام الـ”بي بي سي” “بنزيمة، بيل وكريستيانو”.

أما المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو، فقد قرّر الاعتماد أيضاً على التشكيلة التي يراها مثالية منذ بداية الموسم الحالي بالدفع بأفضل لاعبيه في الوسط والدفاع، مع إشراك نيمار في خط الهجوم إلى جانب ميسي وإنييستا.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد:- دييجو لوبيز – مارسيلو، بيبي، راموس، كارباخال – ألونسو، مودريتش، دي ماريا – جاريث بيل، بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

التشكيلة الأساسية لبرشلونة:- فالديس – جوردي ألبا، ماسكيرانو، بيكيه، داني ألفيش – بوسكيتس، تشافي، فابريجاس – أندريس إنييستا، نيمار وليونيل ميسي.