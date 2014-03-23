أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رونالدو وبيل وميسي ونيمار يقودا الريال وبرشلونة في الكلاسيكو المُنتظر

Google+ Print
رونالدو وبيل وميسي ونيمار يقودا الريال وبرشلونة في الكلاسيكو المُنتظر رونالدو وبيل وميسي ونيمار يقودا الريال وبرشلونة في الكلاسيكو المُنتظر

رونالدو وميسي

قرّر المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الاعتماد على تشكيلته المثالية في مواجهة برشلونة في كلاسيكو البيرنابيو، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قد تعافى من الكدمة التي لحقت به في المباراة الماضية من الليجا أمام ملقة، ما سمح للمدرب الإيطالي أنشيلوتي بالدفع بجميع أسلحته في كلاسيكو الليلة، حيث يتواجد في الأمام الـ”بي بي سي” “بنزيمة، بيل وكريستيانو”.

أما المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو، فقد قرّر الاعتماد أيضاً على التشكيلة التي يراها مثالية منذ بداية الموسم الحالي بالدفع بأفضل لاعبيه في الوسط والدفاع، مع إشراك نيمار في خط الهجوم إلى جانب ميسي وإنييستا.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد:- دييجو لوبيز – مارسيلو، بيبي، راموس، كارباخال – ألونسو، مودريتش، دي ماريا – جاريث بيل، بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

التشكيلة الأساسية لبرشلونة:- فالديس – جوردي ألبا، ماسكيرانو، بيكيه، داني ألفيش – بوسكيتس، تشافي، فابريجاس – أندريس إنييستا، نيمار وليونيل ميسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا