دخول 41 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أكد مصدر مسئول بميناء رفح البرى دخول 41 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وذلك طبقاً للمنحة القطرية وأخرى من الإمارات.

وأعلن مسؤول بميناء رفح البرى أن هناك 16 شاحنة أقلت 750 مترا مكعباً من الحصمة (الزلط الصغير)، 11 شاحنة أقلت 850 طنا من الأسمنت، مشيراً إلى أنها ضمن المنحة القطرية.

وتم إدخالها إلى قطاع غزة طبقاً للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرةً إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعاً.