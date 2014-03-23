أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دخول 41 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

Google+ Print
دخول 41 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دخول 41 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

 

أكد مصدر مسئول بميناء رفح البرى دخول 41 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وذلك طبقاً للمنحة القطرية وأخرى من الإمارات.

وأعلن مسؤول بميناء رفح البرى أن هناك 16 شاحنة أقلت 750 مترا مكعباً من الحصمة (الزلط الصغير)، 11 شاحنة أقلت 850 طنا من الأسمنت، مشيراً إلى أنها ضمن المنحة القطرية.

وتم إدخالها إلى قطاع غزة طبقاً للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرةً إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع