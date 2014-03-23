أنصار بيت المقدس تنشر تفاصيل معركة “عرب شركس” .. وتنعى مقتل عناصرها

نعت جماعة أنصار بيت المقدس، الأحد، فى بيان صادر عنها على شبكة أخبار المجاهدين، وفاة عناصرها الستة الذين قتلوا فى المعركة التى دارت بيهم وبين قوات الأمن فى “عرب شركس” بالقليوبية.

ونشرت الجماعة فى بيانها، أسماء عناصرها الذين قتلوا فى “عرب شركس”،وهم فهمي عبدالرؤوف محمد (أبو دجانة)، وسمير عبدالحكيم (أبو البراء)، ومحمد محسن علي محمد (أبو مصعب)، ومحمد سيد محمود أحمد (أبو مصعب)، وأسامة سعيد عبدالعزيز (أبوعمر)، وعبدالرؤوف فهمي عبدالرؤوف (أبومعاذ).

وقالت الجماعة الارهابية فى بيانها: “لطالما دفع هؤلاء الأشاوس عن أعراض المسلمين وذادوا عن حياض الدين بأرواحهم فتمنوا الشهادة وتعرضوا لها وكانوا لا يملوا من مراغمة أعداء الله وقتالهم حتى لقوا الله عز وجل في معركة عظيمة ومقاتلة شديدة ثبتهم الله فيها وسطروا بدمائهم وأرواحهم عزاً ومجداً سيسجله التاريخ وتذكره الأجيال من بعدهم” .

وتابعت: فكان فيهم من الإقدام والشجاعة ما الله به عليم ، فصبروا وقاتلوا أمام أربعين مجموعة قتالية من القوات الخاصة والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة ، وهم بأسلحتهم الخفيفة وذخيرتهم القليلة التي لا تتعدي الستين طلقة لكل مجاهد ولكن كان معهم سلاح أكبر من ذلك كله وهو الإيمان بالله القوي المتين فتوكلوا عليه وامتشقوا أحزمتهم الناسفة وتصدوا لأعداء الله لا يهابونهم ، فصالوا وشدّوا حتى أثخنوا فيهم الجراح ونكلوا بهم وقتلوا منهم عقيداً وعميداً من جيش العمالة والخيانة وعدداً من ضباط القوات الخاصة من الشرطة المحاربة لدين الله وعدداً من الجنود وهذا غير الإصابات حتى اضطروهم بفضل الله إلى الرجوع والانسحاب إلى الوراء وأخذ السواتر والاعتلاء فوق الأسطح ليدكوا المكان من بعيد خوفاً ورعباً من أسودنا الكُرار الذين اقتحموا عليهم ولم يبالوا .

وأكدت الجماعة فى بيانها، إنه لو أراد عناصرهم أن يدمروا المكان بأكمله بالمتفجرات التي كانت بحوزتهم لفعلوا ولكن حرصاً على دماء ساكنيه من المسلمين لم يفعلوا ذلك لأنهم يقاتلون عن عقيدة ودين للدفاع عن الإسلام والمسلمين ، فآثروا القتال حتى أخر رمق مستبشرين بالشهادة في سبيل الله.

وأشارت إلى أن المعركة دامت لأكثر من سبع ساعات واستشهدوا جميعاً نحسبهم والله حسيبهم ”