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مؤنس : طرح جهاز علاج الايدز وفيروس سي بالاسواق 30 يونيو

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مؤنس : طرح جهاز علاج الايدز وفيروس سي بالاسواق 30 يونيو مؤنس : طرح جهاز علاج الايدز وفيروس سي بالاسواق 30 يونيو

قال دكتور أحمد مؤنس من فريق اللواء إبراهيم عبد العاطي :”إن علاج فيروس “سي” والإيدز سيتم طرحه بالأسواق في 30 يونيو المقبل”.

وأضاف مؤنس في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأحد من برنامج “مانشيت”: “أعترف بتشكيل لجنة لتقييم جهاز فيروس سي ولكن لم يحدث أي خلافات بيني وبين اللجنة”،مشيراً إلى أن العلاج فعال وكل ما يقال حوله من شائعات الغرض منه تدمير الجهاز عن طريق تدمير سمعة اللواء إبراهيم عبد العاطي.

وقال أحمد مؤنس: “لو عبد العاطي بواب فهو أتى بما لم يأت به العلماء”،رافضاً الحديث عن تخصص اللواء عبد العاطي.

واستنكر عضو فريق اللواء عبد العاطى أي سؤال يخوض في السيرة الذاتية الخاصة باللواء إبراهيم عبد العاطي،قائلاً :”إن ما نشر في الوطن عن أن اللواء إبراهيم عبد العاطي “فني معمل” غير صحيح وشهاداته العلمية موجودة على النت”، مؤكداً أنه يحمل شهادة الدكتوراة.

واستطرد الدكتور مؤنس حديثه قائلاً: “اتحدى مجدي الجلاد  أن يكون لديه تسجيلات لأعضاء اللجنة وسأقاضي جريدة الوطن للخوض في سمعتي،وطالب مؤنس خلال المداخلة الانسحاب من المداخلة لعدم موافقته على هذه “المهاترات” على حد قوله”.

واختتم كلماته  ”سيبونا نشتغل بقى”.

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