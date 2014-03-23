الجلاد : نملك تسجيلات تؤكد اتخاذ قرار بإعادة تقييم جهاز علاج الايدز وفيروس سي

أكد مجدي الجلاد رئيس تحرير الوطن في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأحد من برنامج “مانشيت” أن ما نشرته الوطن عن تشكيل لجنة بأمر من الفريق عبد الفتاح السيسي لتقييم الجهاز صحيح وإنفراد مشيرا إلى أن الوطن حصل على تسجيلات صوتية من أعضاء اللجنه يؤكدون أن العلاج لن يظهر قريبا إلا لحين الإنتهاء من الفحص.

وأضاف الجلاد أن عضوة بارزة في اللجنة وجهت اللوم للدكتور مؤنس وقالت له حرفيا “أنت لو مش تبع الجيش كنت ضربتك”وقال الجلاد ن الدكتور مؤنس لا يكذب الوطن ولكنه يكذب أعضاء اللجنة وقال الجلاد أن وزارة الصحة قال في تصريح للوطن أن الوزارة لم تعتمد من الوزارة مؤكدا أن جامعة الإسكندرية قالت للوطن أن إبراهيم عبد العاطي فني معمل وأضاف سأستقيل من رئاسة تحرير الوطن لو ثبت عدم صحة كلامي.