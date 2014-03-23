خيري رمضان : المشير أمر بتشكيل لجنة محايدة لدراسة جهاز علاج “الايدز وفيروس سي”

أكد الإعلامي خيري رمضان في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأحد من “مانشيت” أنه سيكون سعيدا بنجاح جهاز علاج فيرس سي وقال “لم أقل حتى اللحظة أنه غير صالح”،موضحا أن ما قاله هو إن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمر بتشكيل لجنة علمية محايدة لدراسة وتقييم جهاز القوات المسلحة، لعلاج فيروس سي والإيدز، مما سيؤدي لعدم بدء العلاج به في 30 يونيو القادم.

وأشار خيري إلى أن الشمبانزي ليس الحيوان المناسب لإجراء تجارب الجهاز و إن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمر بتشكيل لجنة علمية محايدة لدراسة وتقييم جهاز القوات المسلحة، لعلاج فيروس سي والإيدز، مما سيؤدي لعدم بدء العلاج به في 30 يونيو القادم.