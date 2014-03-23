الإسماعيلي “السلبي” يفشل في الفوز على رفاق جيلبرتو وفلافيو بالكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تعادلا مخيبا بدون أهداف مع ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وفشل فريق الإسماعيلي – رغم سيطرته على أغلب فترات المباراة – في تسجيل أي هدف، في ظل غياب 9 لاعبين من الأساسيين لظروف الإصابة والإيقاف، بينما نجح ثنائي الأهلي السابق فلافيو وجلبيرتو في قيادة فريقهم الأنجولي للخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في مباراة العودة بأنجولا.

وبهذه النتيجة، يحتاج الإسماعيلي للفوز خارج ملعبه أو تحقيق التعادل الإيجابي لضمان الصعود لدور الـ 16 الإضافي للبطولة، بينما تعد مهمة فريق بترو أتليتكو الأنجولي سهلة، حيث سيواجه الإسماعيلى على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

أ ش أ