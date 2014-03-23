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فلافيو وجيلبرتو يخرجان برأس بترو أتليتكو سالمة من صدام الإسماعيلي

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فلافيو وجيلبرتو يخرجان برأس بترو أتليتكو سالمة من صدام الإسماعيلي فلافيو وجيلبرتو يخرجان برأس بترو أتليتكو سالمة من صدام الإسماعيلي

فشل الإسماعيلي في هز شباك ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي الذي يضم ثنائي الأهلي السابق أمادو فلافيو وجيلبرتو في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية، لتنتهي المباراة بالتعادل 0-0.

واستضاف الإسماعيلي الفريق الذي يلعب له ثنائي الأهلي المميز السابق فلافيو وجيلبرتو.

ولعب الثنائي أساسيا، وخرج فلافيو في الوقت الضائع بعد أن ضمن النتيجة الإيجابية لبترو أتليتكو.

فيما عانى الإسماعيلي من الغيابات التي تضرب الفريق، ولم يهدد مرمى ضيفه سوى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 نٌفذت بطريقة مباشرة وحولها الحارس لركنية.

وكاد فلافيو أن يسجل بطريقته المعهودة من رأسية قوية في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولكن حارس الإسماعيلي محمد عواد تكفل بالتصدي لها.

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