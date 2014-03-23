ميدو يرحب بمواجهة نكانا في المكس

رحب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بخوض مواجهة نكانا الزامبي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا على استاد المكس بالإسكندرية.

وكان الأمن قد قرر نقل مباريات الأهلي والزمالك إلى الجونة، قبل أن يرفضها الناديين، وخاطب مسؤولو القلعة البيضاء وزارة الدفاع من أجل الحصول على موافقة لاستضافة مباراة يوم 30 مارس في المكس.

وقال ميدو لـFilGoal.com الأحد: "ملعب المكس مثالي، مؤمن جيدا وأيضا أرضية الملعب رائعة وأرحب بخوض المباراة عليه".

وتعادل الزمالك في مباراة الذهاب سلبيا، والفوز بأي نتيجة يصعد به لدور المجموعات.