قناة الأهلي: فلافيو وجيلبرتو أصرا على إجراء حوار معنا رغم الرفض الأنجولي

كشف مراسل قناة الأهلي عن إصرار الثنائي الأهلي السابق أمادو فلافيو وجيلبرتو على إجراء حوار مع القناة رغم رفض الجهاز الفني لفريقه الحالي بترو أتليتكو.

ونجح فلافيو وجيلبرتو في قيادة بترو أتليتكو لتعادل ثمين مع مضيفه الإسماعيلي 0-0 في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

وذكر محمد توفيق مراسل قناة الأهلي أنه نجح في إجراء حوار مع ثنائي الأهلي المميز السابق، رغم أن الجهاز الفني لبترو أتليتكو رفض ذلك.

وأصر الثنائي على إجراء الحوار قبل المباراة رغم شدة أشعة الشمس، وهو ما حذر منه الجهاز الطبي لبترو أتليتكو، بحسب مراسل قناة الأهلي.

ولكن أفاد مراسل قناة الأهلي أن جيلبرتو رفض تعليمات الجهاز الطبي وانتظر أكثر من نصف ساعة لإجراء الحوار بعد زميله فلافيو.