ضبط 7 أشخاص فى اشتباكات بين الإخوان والأمن بشبين الكوم

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على 7 أشخاص عقب محاولات من أعضاء من جماعة الإخوان لقطع الطريق أعلى كوبرى شبين الكوم العلوى باستخدام إطارات السيارات بعد إشعالها .

ونظم العشرات من أعضاء الجماعة مسيرة من أمام مستشفى المواساة بالبر الشرقى احتجاجاً على ما أسموه “الانقلاب العسكرى” والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والدولة .

ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن وشباب الجماعة مستخدمين الألعاب النارية والشماريخ ،وسادت حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وأعضاء الجماعة ،وتم ضبط 7 أشخاص بينهم فتاتين ،وتم تحرير محضر بالواقعة .