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توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين

عاد توتنهام لطريق الانتصارات بفوزه الصعب والثمين، مساء الأحد، أمام ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لاثنين ضمن الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد المركز الخامس بجدول المسابقة، نقلا عن وكالة الانباء الاسبانية.

ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز غالٍ تحقق في الوضع المحتسب بدلا من الضائع من شوط اللقاء الثاني، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ليستعيد المركز الخامس من إيفرتون السادس خلفه بفارق نقطتين.

بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 45 نقطة محتلا المركز التاسع.

كان توتنهام قد خسر خلال مباراتيه الأخيرتين بالبريمييرليج أمام العملاقين تشيلسي «0-4» وأرسنال «0-1»، وإن كان إيفرتون تتبقى له مباراتان مؤجلتان بالمسابقة.

تقدم الضيوف بملعب وايت هارت لاين بهدفين خلال أول نصف ساعة من خطأين دفاعيين، سجلهما جاي رودريجيز في الدقيقة 19 من تسديدة بيمناه وآدم لالانا في الدقيقة 28 من كرة سددها رائعة بيسراه داخل المنطقة.

واستطاع «السبيرز» العودة في اللقاء بتقليص الفارق بهدف أول عبر المتألق كريستيان أريكسن في الدقيقة 31 من تسديدة قوية بيسراه داخل المنطقة، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف التعادل مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46 من كرة تألق فيها الإسباني روبرتو سولدادو الذي خطفها من الدفاع على الجانب الأيمن ومررها له حريرية أرضية أمام المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط اللقاء الثاني نجح المدافع الأيسلندي جيلفي سيجورسون في تسجيل هدف الفوز الثالث لأصحاب الأرض من تسديدة أرضية قوية خارج المنطقة، ليهدي فريقه النقاط الثلاث الثمينة.

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