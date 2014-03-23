ضبط شخصين بحوزتهما 42 تربة حشيش بمطروح

تمكن ضباط منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح، اليوم الأحد، من ضبط شخصين بحوزتهما 42 تربه من مخدر الحشيش، بمدينة مرسى مطروح.

وتم ضبط “شريف.ع.ي” ( 29 سنة ) مقيم مطروح، والسابق ضبطه في قضيتين مخدرات وتسول بالإتجار في المواد المخدرة، في كمين أعد له بالقرب من مطعم نيو سلطانة بشارع الكورنيش، بمدينة مرسى مطروح وبحوزته 17 تربة لمخدر الحشيش، تزن 2 كيلو و500 جرامًا تقريبًا، كما تم ضبط شخص أخر بحوزته 25 طربه حشيش.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بإحرازهما وحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار فيه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.