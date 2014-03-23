انتهت - الإسماعيلي 0-0 بترو أتليتكو

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لاحداث مباراة الإسماعيلي وبترو أتليتكو الأنجولي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.
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- الدقيقة العاشرة، سيطرة إسماعلاوية وظهور هجومي محدود لبطل أنجولا.
- الدقيقة 15، الإسماعيلي مازال مسيطرا دون أي خطورة.
- الدقيقة 30 الإسماعيلي لم يشن سوى هجمة وحيدة، تم احتسابها خطأ على المهاجم.
- الدقيقة 67، الإسماعيلي يبحث عن اختراق دفاع بترو أتليتكو عن طريق الطرفين ولكن دون جدوى.
- الدقيقة 80، ركلة حرة مباشرة للإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء، تلعب رائعة والحارس يتألق في إبعادها.
- الدقيقة 91 فلافيو يهدد مرمى عواد برأسية معتادة من كرة عرضية، وحارس الإسماعيلي يصدها.