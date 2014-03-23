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صالح جمعة يصنع هدفا لماديرا

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صالح جمعة يصنع هدفا لماديرا صالح جمعة يصنع هدفا لماديرا

صنع صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدفا لفريقه البرتغالي في مباراته أمام أولهانينسي يوم الأحد.

وحل ناسيونال ضيفا على أولهانينسي ضمن الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي.

ويشارك جمعة برفقة زميله علي غزال في التشكيل الأساسي لماديرا.

ووضع جمعة بصمته حين صنع هدف التقدم لفريقه، عندما أرسل تمريرة لروندون الذي لعبها برأسه في المرمى.

بعدها بدقيقتين تعادل ديونيسي لفريق أولهانينسي، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول حصول علي غزال على بطاقة صفراء في الدقيقة 36.

تابعونا لمعرفة تطورات المباراة..

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