أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تكريم خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة دولية فى أبريل

Google+ Print
تكريم خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة دولية فى أبريل تكريم خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة دولية فى أبريل

تكرم منظمة المحافظة على الآثار من أجل الجميع غير الربحية مونيكا حنا، خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والحاصلة على البكالوريوس عام 2004 والماجستير عام 2007، لجهودها "الهائلة" فى مجال فضح عمليات النهب المنظم للآثار المصرية والقبطية والإسلامية القديمة، ونشر ذلك فى كافة الأوساط العالمية.

وأشارت الجامعة الأمريكية فى بيان لها اليوم، إلى أن مونيكا حنا تسافر إلى نيويورك أوائل أبريل القادم بوصفها واحدة ضمن أربعة أفراد يكونون فريقاً للعمل مهمته الأساسية الحفاظ على تراث الثقافى من الضياع، وذلك من أجل تسلم جائزة Beacon التى تقدمها منظمة المحافظة على الآثار من أجل الجميع.

وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للجهود المبذولة فى مجال رفع الوعى العام بضرورة المحافظة على التراث الثقافى وحمايته من الضياع، بالإضافة إلى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على عملية التجارة غير الشرعية فى الآثار.

وظهرت جائزة Beacon التى تقدمها منظمة المحافظة على الآثار من أجل الجميع لأول مرة إلى النور فى 2004، ومنحتها المنظمة لعدد كبير من المؤلفين، والصحفيين، وأساتذة الجامعة، وعدد من القائمين على تنفيذ القانون، بالإضافة إلى بعض علماء الآثار.

وأكد البيان أن مونيكا حنا بالتعاون مع ثلاثة من أصدقائها لإنقاذ آثار مصر ومعالمها من الضياع، وذلك منذ 25 يناير 2011. فبعد إبلاغ فريق العمل بإحدى عمليات النهب، يقوم الفريق بالسفر إلى الموقع الأثرى الذى تعرضت آثاره للسرقة، ويبدأ تحقيقاً فى الواقعة، ويقوم بتصوير التلف الذى حدث والبقايا الأثرية.

وأوضحت خريجة الجامعة الأمريكية أن أعمال النهب والسرقة حدثت فى المواقع الأثرية بمصر الوسطى، غالباً بسبب أنها يزورها عدد قليل من السياح فى الوقت الحالى، وفى نفس الوقت يقوم سكان المنطقة بعمليات السرقة ليعوضوا النقص فى عدد السياح.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع