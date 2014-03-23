إنذار ومخالفة 55 منشأة غير ملتزمة باشتراطات السلامة في أم القيوين

كثف قسم الحماية المدنية والسلامة بإدارة الدفاع المدني في ام القيوين منذ بداية العام الجاري برامج التوعية والتدريب لتعريف الجمهور كيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية وكيفية الوقاية منها ، اضافة الى التفتيش الدوري لأكثر من 1180 منشأة صناعية وتجارية ومهنية في أم القيوين.

شملت منشآت عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة ومتوسطة الخطورة، وذلك بحسب المقدم حسن بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين والذي اكد أنه خلال عملية التفتيش تم انذار ومخالفة 55 من المنشآت غير الملتزمة باشتراطات الامن والسلامة.

كما نفذ قسم الحماية العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية العام الماضي، اضافة الى محاضرات التدريب لطلاب المدارس وسائقي الحافلات المدرسية، لافتا الى أنه تم التنبيه على أصحاب المصانع والشركات التي لم تتقيد باشتراطات الأمن والسلامة على ضرورة ازالة المخالفات وتوفير شروط الوقاية والسلامة.

برامج توعية

وقال مدير ادارة الدفاع المدني في أم القيوين إن هناك نشاطات وحملات مكثفة يقوم بها قسم الحماية المدنية من أجل توعية كافة الشرائح من مؤسسات وهيئات ومدارس تتمثل في برامج توعية وتدريب لتعريف الجمهور كيفية استخدام الطفايات اليدوية والتعامل مع أنواع الحرائق المختلفة المنزلية والوقائية إضافة إلى عمليات الإخلاء وذلك من خلال الزيارات الميدانية..

مشيرا الى أن أكثر المخالفات التي تسبب الحرائق في المصانع والمستودعات ومنازل العمال هي ادخال تعديلات أو اضافات على المبنى دون موافقة مسبقة من ادارة الدفاع المدني وتغيير نوع اشغال المبنى أو اشغاله بغير الغرض المرخص له، اضافة الى عدم حفظ الطفايات في خزانات خاصة أو عدم تعليقها على الجدار ووجود تسرب للمياه في شبكة الاطفاء الرطبة او الجافة أو عدم صلاحيتها وعدم وجود علامات ارشادية مضاءة وكذلك وجود مواد خطرة قابلة للاشتعال في مخارج الهروب والتخزين في غرف المولدات وغرف الخدمات.

اشتراطات وقائية

وأوضح أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق الدفاع المدني تبين أن هناك بعض الشركات والمؤسسات والمصانع والمحال التجارية لا تلتزم باشتراطات السلامة الوقائية وتختلف عن المعايير التي حددتها إدارة الدفاع المدني، مشيرا إلى أن أهم المخالفات التي تقع فيها المؤسسات هي سوء التخزين، حيث يتم في بعضها بصورة عشوائية، وعدم صيانة التوصيلات الكهربائية مع تخزين بعض الأغراض في غرف الكهرباء وبعض النشاطات قائمة من غير رخص.

خطة تأمين المنشآت

أوضح المقدم حسن بن صرم مدير ادارة الدفاع المدني في ام القيوين انه تم اعلام اصحاب المصانع والعاملين فيها وكذلك العاملين في المستودعات بخطوات عمل خطة تأمين المنشآت الصناعية والتي اهمها منع مسببات الحريق وكيفية مواجهته والتغلب عليه في اللحظات الأولى والاجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث الحرائق .

مبينا ان الهدف من تلك الحملة هو توعية العاملين في المنشآت الصناعية وازالة كافة المخالفات التي تهدد سلامة المنشآت وكذلك تدريب 5 % من العاملين في تلك المنشآت على كيفية التعامل مع الحرائق ، اضافة الى انشاء قاعدة بيانات موحدة لها .