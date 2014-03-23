1 أبريل.. أولى جلسات تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب المدعى مصطفى عبيدو الصحفى بدار التحرير بدعواه المودع برقم 25734 لسنة68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين مبلغ 5 خمسة آلاف جنيه، على ألا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لعيشة كريمة للأسر، على حد وصف الدعوى.