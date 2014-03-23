أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

1 أبريل.. أولى جلسات تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

Google+ Print
1 أبريل.. أولى جلسات تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين 1 أبريل.. أولى جلسات تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب المدعى مصطفى عبيدو الصحفى بدار التحرير بدعواه المودع برقم 25734 لسنة68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين مبلغ 5 خمسة آلاف جنيه، على ألا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لعيشة كريمة للأسر، على حد وصف الدعوى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365