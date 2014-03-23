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ضبط تشكيل عصابي للنصب مستغلين اسم شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة

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ضبط تشكيل عصابي للنصب مستغلين اسم شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة ضبط تشكيل عصابي للنصب مستغلين اسم شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة

ضبط

تبلغ لقسم شرطة الموسكي من “طارق سيد محمد إسماعيل” مالك صيدلية طارق وقال أنه تلقى إتصالاً هاتفياً من شخص أدعي أنه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول ” التابعة للقوات المسلحة” وطلب التعاقد معه لشراء كمية من الأدوية لصالح الشركة عمله وإرسال البريد الإلكتروني بأمر توريد والتقابل معه في الصيدلية لتسليمه شيك بقيمة البضاعة .

وارتاب طارق في الأمر  وبالاستعلام من الشركة تبين أن الشخص الذ هاتفه منتحل شخصية وتم إعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه يدعي “أيمن السيد بركات” مدير إنتاج برامج ومقيم بمدينة نصر أول ومحكوم عليه في 3 قضايا ” شيك تبديد ” والمقضي فيها بالحبس سنة وتسعة أشهر بحوزته شيك ومجموعة من الأوراق المنسوب صدورها للشركة ” مزورة ” .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع “ منصور مغربي منصور، حسين السيد أحمد حسين ، عمر سلطان عمر محمود “.

وقام الجناة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال بمواجهتهم بما سبق أيدوا أقوال المتهم فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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