أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ”اليوم الدولى للسعادة”

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ”اليوم الدولى للسعادة” مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ”اليوم الدولى للسعادة”

 

 

مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة من الفعاليات بعنوان “يومك سعيد”،يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الإحتفال باليوم الدولي للسعادة.

وتتضمن الفاعليات تنظيم محاضرة تتناول موضوعات السعادة والتفاؤل من الجانب النفسي، يلقيها الدكتور أحمد عبد الخالق،أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.يلي المحاضرة عرض لفيلم قصير عن آراء جمهور المكتبة الرئيسية عن السعادة، وتسليم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي شارك فيها عدد من المصورين الهواة والمتخصصين بصور فوتوغرافية حول موضوع السعادة.

وتشمل فاعليات “يومك سعيد” ورشة عمل بعنوان “نصف ساعة سعادة” تحتوي على عدد من الأنشطة للتوعية بثقافة التفاؤل،والتركيز على إظهار الطاقة الإيجابية، ومقاومة الإحساس بالإحباط، وتخطي الأزمات والتغلب على ضغوط الحياة بشكل عام.

يذكر أن المكتبة كانت قد نظمت العديد من الأنشطة وعروض الأفلام المبهجة للجمهور يوم 19 مارس الجارى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا