مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ”اليوم الدولى للسعادة”

تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة من الفعاليات بعنوان “يومك سعيد”،يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الإحتفال باليوم الدولي للسعادة.

وتتضمن الفاعليات تنظيم محاضرة تتناول موضوعات السعادة والتفاؤل من الجانب النفسي، يلقيها الدكتور أحمد عبد الخالق،أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.يلي المحاضرة عرض لفيلم قصير عن آراء جمهور المكتبة الرئيسية عن السعادة، وتسليم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي شارك فيها عدد من المصورين الهواة والمتخصصين بصور فوتوغرافية حول موضوع السعادة.

وتشمل فاعليات “يومك سعيد” ورشة عمل بعنوان “نصف ساعة سعادة” تحتوي على عدد من الأنشطة للتوعية بثقافة التفاؤل،والتركيز على إظهار الطاقة الإيجابية، ومقاومة الإحساس بالإحباط، وتخطي الأزمات والتغلب على ضغوط الحياة بشكل عام.

يذكر أن المكتبة كانت قد نظمت العديد من الأنشطة وعروض الأفلام المبهجة للجمهور يوم 19 مارس الجارى .