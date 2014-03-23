وضع اللائحة التنفيذية لصندوق العاملين بالجامعات والصرف مع مرتب إبريل

تعقد لجنة بحث أزمة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسن عيسى، رئيس جامعة عين شمس، اجتماعا موسعا الأسبوع الجارى لبحث تطبيق قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإنشاء صندوق العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق العاملين سيتم وضع اللائحة التنفيذية والمالية للصندوق لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات خلال الشهر المقبل ورفعه لوزير التعليم العالى للموافقة عليه ثم عرضه على وزارة المالية لاعتماده والبدء فى الصرف مع مرتب شهر إبريل المقبل.

وأشار أمين المجلس الأعلى إلى تولى الدكتور حسين عيسى، رئيس صندوق العاملين القديم لرئاسة الصندوق الجديد، لحين وضع اللائحة التنفيذية وتوضيح آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذى سيدير شئون الصندوق.