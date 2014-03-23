وفد زيمبابوى بمهرجان الأقصر: مصر هى أساس حضارة أفريقيا

عبر وفد دولة زيمبابوى المشارك فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثالثة عن شعورهم بالسعادة بعد زيارتهم الأقصر ورؤيتهم حضارتها وتاريخها بأن مصر هى أساس حضارة أفريقيا ونقطة الالتقاء بين أفريقيا والعالم العربى.

وقالت تسى دانجرميجا، ممثلة وفد زيمباوى بالأقصر ومنظمة للعديد من المهرجانات السينمائية بأفريقية، اليوم الأحد، إنها "تعاونت مع المهرجان من خلال المساهمة فى توقيع بروتوكول تعاون للتبادل المشترك لتسويق الأفلام الأفريقية بين بلادها ومصر".

> وأضافت أن "فيلمها الذى تشارك به فى الأقصر اسمه (الكل أطفال) وهو من تأليفها وإخراجها، وكانت قد شاركت من قبل بمهرجانى برلين السينمائى وكيب تاون بأفريقيا، وحتى هذه اللحظة فهى تدرس بالأقصر فى ورشة كتابة السيناريو"، مشيرة إلى أنها سعيدة أنها اكتسبت خبرات إضافية خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهذه ليس أول مرة فهذه هى ثالث مرة تأتى فيها إلى الأقصر.