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بركات عن عبد الملك: ' مفيش فايدة '

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بركات عن عبد الملك: ' مفيش فايدة ' بركات عن عبد الملك: ' مفيش فايدة '

أوضح محمد بركات نجم الأهلي المعتزل، أن كل محاولات اللاعبين لإبعاد أحمد عيد عبد الملك عن شخصيته داخل الملعب بائت بالفشل.

وقال بركات في برنامجه الإذاعي صباح الأحد "عبد الملك خارج الملك، شخصية رائعة تحب الجلوس معها، كونه لا يكف عن المزاح."

وأضاف بركات "أما داخل الملعب فيتحول لشخص أخر، عصبي وغير مسؤول، حاولنا كثيرا جعله أكثر هدوءا ولكن كل المحاولات فشلت."

وحاول أحمد عيد خلال مباراة الأهلي وأهلي بنغازي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز بطل ليبيا بهدف نظيف، استفزاز لاعبي المارد الأحمر.

وأتم بركات تعليقه عن أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك السابق "مفيش فايدة."

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