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الأهلي: الكاف يرفض خوض مباراة بني غازي في الجونة

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الأهلي: الكاف يرفض خوض مباراة بني غازي في الجونة الأهلي: الكاف يرفض خوض مباراة بني غازي في الجونة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للأهلي يؤيد فيه رفض إقامة مباراة الفريق المصري وأهلي بني غازي الليبي في ملعب الجونة.

الأمن المصري رفض خطابات الأهلي لإقامة المباراة في القاهرة.

وحاول المسؤولون عن الرياضة في إقناع الأهلي بلعب إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا في الجونة بـ2000 مشجع.

لكن الأهلي يرفض تماما ذلك، خاصة بعد خسارة جولة الذهاب بهدف من دون رد في تونس.

وخاطب الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي النهاية، أعلن الأهلي عبر موقعه الالكتروني أن الكاف خاطبه وأكد له رفضه إقامة المباراة في الجونة.

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فيديو اليوم السابع

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