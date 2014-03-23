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"الكاسترد" بجوز الهند والمانغو

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"الكاسترد" بجوز الهند والمانغو "الكاسترد" بجوز الهند والمانغو

المقادير:
- 3 أوراق من الجيلاتين
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر الناعم
- لبّ حبّة من المانغو
- عبوة (160 ملليلتراً) من حليب جوز الهند
- بشر حبتين من الليمون الحامض
- عصير حبة من الليمون الحامض

طريقة التحضير:
1- يذوّب الجيلاتين في وعاء يحتوي على الماء البارد، وذلك لمدّة 10 دقائق.
2- في مقلاة توضع على النار، يضاف السكر مع ملعقتين كبيرتين من الماء، ويسخّن هذا الخليط على نار خفيفة، وذلك حتى ذوبان السكر. ثم، يعصر الجيلاتين من الماء، ويضاف إلى هذا الخليط، مع التحريك حتى يذوب.
3- يضرب لبّ المانغو في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إلى الخلاط كلّ من حليب جوز الهند وبشر حبة من الليمون الحامض وعصيرها وخليط الجيلاتين. ويضرب هذا الخليط مجدّداً، حتى يصبح ناعماً.
4- يوزّع هذا الخليط على الأكواب، يبرّد، ويزيّن ببشر حبّة الليمون الحامض.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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سيدتي