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إقامة أول مباراة بدون جمهور في الدوري الياباني

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إقامة أول مباراة بدون جمهور في الدوري الياباني إقامة أول مباراة بدون جمهور في الدوري الياباني

طوكيو، (إفي): انتهت اليوم الأحد أول مباراة تقام في الدوري الياباني لكرة القدم بدون جمهور بتعادل فريقي أوراوا ريد وشيميزو بهدف لكل منهما، وذلك بعد العقوبة التي فرضت على الأول نتيجة تعليق لافتة معادية للأجانب في مدرجاته.

وحرم فريق أوراوا من الدعم الجماهيري، الذي وصل متوسطه خلال الموسم الماضي 37 ألف متفرج في كل مباراة، بعد اللافتة التي وضعتها الجماهير وكتب فيها "لليابانيين فقط".

واعتبر الاتحاد الياباني لكرة القدم أن النادي يتحمل "مسؤولية كبيرة"، حيث وقعت مماثلة في السابق في الملعب ذاته.

وتمكن الفريق من تحديد المسئولين عن الحادث، وبعد التحقيق معهم أرسل أسماءهم إلى الاتحاد الياباني لكرة القدم.

ويتهم الاتحاد الياباني النادي بعدم ازالة اللافتة حتى نهاية المباراة رغم علمه بوجودها قبل ساعة من انطلاق المباراة.

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فيديو اليوم السابع