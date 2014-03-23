ضبط 6 كيلو فضة بحوزة راكب بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرةالدولي اليوم الأحد راكبا مصريا عائدا من اسطنبول، وبحوزته 6 كيلو وربع فضة أخفاها داخل أكياس الشيكولاته والبسكويت، إضافة إلي إخفاء جزء آخر داخل ملابسه الداخلية .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اسطنبول، اشتبه الأمير برت مأمور الجمرك في الراكب، وبتفتيشه بمعرفة محمد حسن رئيس وردية الجمرك، وعبد الرشيد عقيل نائب رئيس الوردية،تم العثور علي المشغولات الفضية داخل أكياس شيكولاته وبسكويت، وبتفتيشه ذاتيا تم العثور علي بقي المضبوطات داخل ملابسه الداخلية ، امر احمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب .