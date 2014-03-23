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ضبط 40 قضية تموين و180 قضية مرافق في حملة تموينية بأسيوط

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ضبط 40 قضية تموين و180 قضية مرافق في حملة تموينية بأسيوط ضبط 40 قضية تموين و180 قضية مرافق في حملة تموينية بأسيوط

مديرية امن أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 40 قضية تموينية و180 قضية مرافق .

تم ضبط 40 قضية تموينية تتنوع بين إنتاج خبز بلدى وطباقى غير مطابق وناقص الوزن وعدم حملة شهادة صحية ودواجن بدون بيانات وصالحة للاستهلاك الأدمى ، كما تم ضبط سولار داخل برميل 520 لتر بقصد الاتجار ودواجن بدون بيانات وصالحة للاستهلاك الأدمى وسلع مواد غذائية وطيور ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى.

وتم ضبط 180 قضية مرافق تتنوع بين تنفيذ قرارات إيقاف أعمال بناء مخالف ومحضر بناء بدون ترخيص 28 إشغال طريق ونظافة عامة ومزاولة نشاط بدون ترخيص وإزالة فرش خضار وإزالة حاجز حديدى ، وضبط 520 لتر سولار داخل 2 برميل و6 جركن على متن السيارة رقم 5839 ى ج أ قيادة المدعو حمدى .ع. ع على -34 سنة- سائق ومقيم قرية المندرة ـ دائرة مركز منفلوط .. أثناء سيره على الطريق الزراعي أسيوط/المنيا ـدائرة مركز منفلوط ، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة .

تم تحرير محاضر بالوقائع السابقة.

 

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