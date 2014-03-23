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بالصور: أفكار مميزة لتوثيق مراحل نمو طفلكِ شهرًا بشهر

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بالصور: أفكار مميزة لتوثيق مراحل نمو طفلكِ شهرًا بشهر بالصور: أفكار مميزة لتوثيق مراحل نمو طفلكِ شهرًا بشهر

هل أنتِ حامل وفي انتظار مولودكِ القادم بإذن الله؟.

في حال كنتِ كذلك، فننصحك عزيزتي باقتناء كاميرا رقمية جديدة إن لم تكوني تمتلكين واحدة بالفعل-أو حتى كاميرا هاتفكِ المحمول إن كانت ذات جودةِ مناسبةِ، وبدلاً من التقاط الصور لطفلك الرضيع جزافًا لمَ لا تحولينها إلى عملٍ فنيٍّ مبتكر لتوثيق مراحل نموه خلال السنة الأولى من عمره وإبقائها كذكرى جميلة ومميزة عن طفولته؟.

يمكنكِ أن تبدأي بتصوير طفلكِ في اللحظات الأولى لولادته ومن ثم قومي بتعيين وقتٍ محددٍ من كل شهرٍ لالتقاط صورة مميزة له. استخدمي تنبيهات الهاتف المحمول إن كنتِ ممن ينسون بسرعة أو قومي بلصق قصاصة ورق صغيرة لتذكيركِ بالموعد على باب الثلاجة.

بهذه الطريقة، ستجمعين صورا لكل شهر من أشهر السنة الأولى مثلًا من عمر طفلك والتي ستمكنّكِ لاحقًا من تجميعها في كتابٍ يحوي هذه الصور أو دمجها في صورة واحدة على شكل "كولاج" مع ترقيم كل صورة بحسب الشهر الذي التقطت فيه. يمكنكِ أيضًا أن تستخدمي هذا الكولاج ليكون واحدًا من الأفكار المبتكرة في حفل عيد ميلاد طفلكِ الأول. إذا أعجبتكِ الفكرة، قد ترغبين في استخدامها للسنوات التالية من عمر الطفل كذلك.

اخترنا لكِ سيدتي مجموعة من الأفكار الجميلة والمبتكرة التي قد تساعدكِ في تحقيق هذه الفكرة، فكوني على استعداد وجهزي كاميرتك!.

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سيدتي