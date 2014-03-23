روني: هذا الهدف ليس الأفضل بالنسبة لي

رغم أنه سجل من منتصف الملعب، إلا أن واين روني نجم مانشستر يونايتد لا يرى هذا الهدف الأجمل في نظره.

روني دك شباك وست هام يونايتد بهدفين ليحقق فريقه الفوز الثاني على التوالي بعد إسقاط أوليمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبأ.

الهدف الأول سجله روني من منتصف الملعب بعدما دار بكرته ولمح الحارس متقدما ليضع الكرة من فوق رأسه.

وعقب روني عن الهدف "ليس الأجمل بالنسبة لي".

ثم استدرك الفتى الذهبي "من الجيد أن تسجل مثل هذه الأهداف طبعا، فأنا أحاول فعل ذلك في التدريبات كثيرا.. من الجميل أن تذهب الكرة للشباك".

وتابع "ما حدث كله عبارة عن غريزة.. حين حصلت على الكرة شعرت أن الحارس خارج مرماه فحاولت وضع الكرة، وذهبت".