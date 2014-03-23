إضراب جزئي للعاملين ببريد الشرقية للمطالبة بإقاله رئيس الهيئة

أضرب اليوم العشرات من العاملين بـ 7 من مكاتب البريد بالشرقية وقرروا الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بإقالة رئيس هيئة القومية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقاضي علاوة 7% أسوة بالعاملين بشركة المصرية للاتصالات .

وأعلن العاملون عن نيتهم للتصعيد والمبيت داخل مكاتبهم باصطحاب أبناءهم وذويهم لحين الاستجابة للمطالبة ويذكر أن ذلك الإضراب تسبب فى إصابة المواطنين بحاله من الاستياء والغضب الشديدين للتعطل مصالحهم وعدم تمكنهم من قضاء حوائجهم .

وردد العاملون هتافات مناهضة لرئيس الهيئة القومية “أشرف جمال الدين ” ومطالبة بإقالته كما وزعوا منشورا تضمنت مطالبهم وهي عزل كافة المستشارين بالهيئة وبوزارة الاتصالات لارتفاع أجورهم الشهرية مما يعد تخسير للهيئة القومية للبريد ,والتأكيد على ضرورة تطهير الهيئة القومية من الفاسدين الذين لا يتلفتون إلى مطالبهم .