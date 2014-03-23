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إزالة 33 حالة تعدي على الري والصرف بالمنوفية

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إزالة 33 حالة تعدي على الري والصرف بالمنوفية إزالة 33 حالة تعدي على الري والصرف بالمنوفية

مديرية امن المنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية واللواء مجدى سابق حكمدار المديرية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركزى ” منوف – الباجور”.

أسفرت الحملة فى مجال تنفيذ القرارات الإدارية تم تنفيذ 6 وحدة محلية ” ازالة اشغالات ” ؛ و تنفيذ 1 طرق ” ازالة اشغالات ” ؛ و 1 زراعة ” إزلة مبانى على الأراضى الزراعية ؛ وفى مجال تنفيذ قرارت الرى والصرف تم تنفيذ 18 ” رى والصرف ” إزالة اشغالات وتعديات على منافع منافع الرى ولصرف ؛ فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 7 حكم قضائى تمكين من ” شقق – منازل – صغار” .

تم تحرير المحاضر اللازمة .

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