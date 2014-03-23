بالصور.. موظفو البريد بالمنوفية يعاودون الإضراب بنسبة 40%

عاود، صباح اليوم الأحد، العاملون بهيئة البريد بالمنوفية إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحقيق مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوه بالمصالح الحكوميه الآخرى ،وإقالة رئيس الهيئة ووزير الإتصالات .

ووصلت نسبة الإضراب فيما يقرب من 40 % أغلبها بالمكاتب الرئيسية، فيما رفضت غالبية المكاتب الفرعية الإضراب وتوافد العشرات من جميع المراكز والمكاتب إلى مركز الحركة الرئيسى بشبين الكوم للتظاهر .

وحمل المتظاهرون العديد من الللافتات المطالبة بحقهم ، مرددين هتافات منها” واحد إتنين الحد الأدنى فين ” العدالة الإجتماعية العدالة الإجتماعية ” أرباح الهيئة راحت فين ، رئيس الهيئة فين أرباح الهيئة فين ” .

وأكد العاملون على أنهم مستمرون فى إضرابهم حتى تحقيق المطالب التى تصاعدت إلى إقالة رئيس الهيئة قائلين أنه” يوعد ولا يفى” مطالبين بالحد الأدنى للأجور وصرف حوافز إضافية وأرباح شركة إتصالات مصر.

يذكر أن العاملين بالبريد اغلقوا مكاتب البريد لأكثر من سبعة أيام متواصلة وقاموا بفتحها مرة آخرى بعد وعود الوزارة بتنفيذ مطالبهم إلا أن المفاوضات تعثرت وقرروا عودة الإضراب مرة آخرى.