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الجابر: حظوظ الهلال في الفوز بالدوري مازالت قائمة

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الجابر: حظوظ الهلال في الفوز بالدوري مازالت قائمة الجابر: حظوظ الهلال في الفوز بالدوري مازالت قائمة

يؤمن سامي الجابر المدير الفني للهلال، بأن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري السعودي مازالت قائمة.

ويحتل الهلال وصافة جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن النصر المتصدر، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

ووصف الجابر مباراة فريقه أمام الشعلة يوم الأحد بالصعبة، نظرا لحاجة الفريقين إلى النقاط الثلاث.

وقال الجابر :"لدينا مجموعة من المباريات صعبة للغاية، بدايتها مع الشعلة الذي يقدم أداءً راقيًا مع مدربه الجديد الإسباني ماكيدا، قبل مواجهة النهضة الذي لا يملك ما يخسره وسيلعب أمامنا بدون خوف."

وأضاف "سنقاتل من أجل الفوز في جميع المباريات المقبلة، فحظوظنا بالدوري لازالت قائمة ."

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