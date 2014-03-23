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نانسي عجرم أجمل أمٍّ بالتصويت، فماذا عن مكياجها؟

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نانسي عجرم أجمل أمٍّ بالتصويت، فماذا عن مكياجها؟ نانسي عجرم أجمل أمٍّ بالتصويت، فماذا عن مكياجها؟

طرح موقع "سيدتي نت" منذ يومين موضوع "صوّتي لأجمل نجمة أمّ". وبعد التصويت، تبيّن أن نانسي عجرم نالت أكبر نسبة من التصويت، فبلغت 2394 صوتاً، تليها النجمة سيرين عبد النور بـ 1544 صوتاً.
على هذا الأساس، نقدّم لك أبرز إطلالات نانسي، كي تتعرّفي إليها ولتتألقي بإحدى إطلالاتها، خلال أيّامك العادية وسهراتك.
ينقسم مكياج وأسلوب نانسي إلى قسمين: مكياج نيود طبيعي وآخر سموكي قوي.
لتحصلي على مكياج طبيعي: استعملي التدرجات الفاتحة، من البيج إلى الزهري، فوق بشرة طبيعيّة وشفاه زهرية- بيجيّة.
لتحصلي على مكياجها القويّ، وتحديداً في كليبها الأخير "ماتيجي هنا" أو "أخصمك آه"، قومي باعتماد الظلال الدخانيّ الداكن مع أحمر الشفاه الأحمر.

ما رأيك بمكياج نانسي، وكيف تجدينها أجمل؟

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