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النجمات يحتفلن مع "H&M" بمجموعة صديقة للبيئة

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النجمات يحتفلن مع النجمات يحتفلن مع "H&M" بمجموعة صديقة للبيئة

اجتمعت العديد من نجمات هوليوود الشابات ليلة الخميس الماضية في حفل عشاء أقيم في لوس أنجلوس احتفالاً بمجموعة "H&M Conscious Exclusive collection" المصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

تألقت النجمات الحاضرات بتصاميم جميلة من هذه المجموعة الحصرية، حيث ارتدت Sophia Bush فستاناً أبيضاً مزيناً بعقد كبير بنفس اللون، أما Kate Mara فقد كانت متألقة بلوك رائع من نفس المجموعة، وكان الفستان الأسود القصير اختيار النجمة Emmy Rossum.

من المقرر أن يتم إطلاق هذه المجموعة في شهر أبريل المقبل، حيث ستباع في فروع معينة، بالإضافة إلى الموقع الخاص بـ "H&M".

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سيدتي