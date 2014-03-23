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حبس 7 من عناصر الإخوان فى اشتباكات الألف مسكن الجمعة الماضي

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حبس 7 من عناصر الإخوان فى اشتباكات الألف مسكن الجمعة الماضي حبس 7 من عناصر الإخوان فى اشتباكات الألف مسكن الجمعة الماضي

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفى خطاب مدير النيابة حبس 7 من عناصر جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم بإثارة الشغب بمنطقة الألف مسكن يوم الجمعة الماضى .

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة .

كان تظاهر العشرات من عناصر جماعة الإخوان يوم الجمعة الماضى بمنطقة الألف مسكن وقاموا بالاشتباك بالأسلحة النارية والخرطوش مع الأهالى وقوات الأمن مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين .

وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق ، وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة ضابط و3 مجندين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج الازم .

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