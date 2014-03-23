حزب الجيل يرفض إضراب الأطباء والصيادلة

رفض حزب الجيل الديموقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى إضراب الصيادلة والأطباء وغيرهم ممن يحملون مطالب فئوية.

ووصف الحزب فى بيان له، اليوم الأحد، هذه المطالب بأنها كلمات حق يراد بها باطل، وأنها تخدم المخططات الغربية الرامية إلى نشر الفوضى فى البلاد لإسقاط الوطن.. مشيرا إلى أن العودة إلى الاضراب لتحقيق مطالب فئوية فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها البلاد تصل إلى مرتبة الخيانة حسب البيان.

ودعا رئيس الحزب الأطباء إلى عدم الاستماع إلى من كانوا قد قفزوا إلى قمة نقابتهم فى غفلة، مشيرا إلى أن التاريخ لن يرحم كل من يساعد الأعداء فى محاولة إسقاط الوطن.. وأنه على الحكومة الحالية مكاشفة الشعب بحقائق الوضع الاقتصادى السيئ الذى لايتحمل تكلفة هذه المطالب.