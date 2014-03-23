أستاذ بآثار القاهرة: إسرائيل تنفذ خطة ممنهجة لمحو هوية فلسطين

قال الدكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن انشغال الدول العربية فى مشكلاتها الداخلية أتاح الفرصة لإسرائيل، لاستكمال انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة كاملة ويعطيها حرية الحركة.

وقال إن الخطر يكمن هنا لأنه لا شأن للمنظمات الدولية ومجلس الأمن أو غيره وإنما يتعلق الأمر بسيطرة إسرائيل وفرض الأمر الواقع، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الأخيرة أخطر من حريق المجلس الأقصى.

وأضاف حسين، بكلمته خلال مؤتمر "الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس"، الذى تنظمه كلية الآثار بمدرج 6 بالكلية اليوم، الأحد، أن هناك أكثر من 150 قرارا دوليا وتوصيات لا ترقى لمرتبة الإلزام، مشيرا إلى أن إسرائيل تنكر كل هذه القرارات، وأن ما حدث فى الفترة الأخيرة من أكبر الانتهاكات للمسجد الأقصى منذ 1948، مؤكدا أن إسرائيل تسير فى مخططها بشكل ممنهج للقضاء على إسلامية وعربية فلسطين.