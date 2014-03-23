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خبراء فى طب الأعصاب والعمود الفقرى بمستشفى المعادى العسكرى

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خبراء فى طب الأعصاب والعمود الفقرى بمستشفى المعادى العسكرى خبراء فى طب الأعصاب والعمود الفقرى بمستشفى المعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور مارك ستيفن فريدمان خبير طب الأعصاب وعلاج الصرع والتشنجات وزيادة النشاط الكهربائى للمخ والالتهاب المتعدد بالجهاز العصبى بكندا، فى الفترة من 29 مارس الجارى إلى 5 أبريل المقبل، والدكتور أندرو ديفيد بيرد خبير جراحة المسالك البولية وتصليح مجرى البول والسلس البولى بجامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، فى الفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى الارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية للمواطنين.

كما يستضيف المجمع الطبى بالمعادى الدكتور رامى منصور أستاذ أشعة الجهاز العظمى العضلى بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة، فى الفترة من 5 إلى 15 أبريل المقبل، وذلك لمناظرة الأشعة الخاصة بأمراض الجهاز العظمى العضلى وإصابات الملاعب وعمل أبحاث الموجات فوق الصوتية للمفاصل وعلاج آلام المفاصل والعمود الفقرى، والدكتور جيانجو تشينج خبير علاج الآلام بدون جراحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى الفترة من 17 إلى 28 أبريل القادم، وذلك لعلاج حالات الانزلاق الغضروفى وضيق قناة النخاع الشوكى والتصاقات ما بعد عمليات العمود الفقرى.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا العطلات الرسمية.

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