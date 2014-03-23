الكاتدرائية تصدر تعليمات مشددة للصحفيين لطلب حضور قداس عيد القيامة قبل اقامته بشهر

أصدرت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تعليمات مشددة على كل الصحفيين والإعلاميين وذلك قبيل الإحتفال بعيد القيامة المجيد بحوالى ثلاثين يوما.

وأكد المتحدث الرسمى للكنيسة أنه على من يهتم بمتابعة صلاة قداس عيد القيامة المجيد أو متابعة استقبال البابا تواضروس الثانى للمهنيين بالعيد أن يرسل خطاب رسمى من الصحيفة أو المحطة التلفزيونية متضمنا اسم المراسل بالكامل ورقمة القومى واى حدث مراد تغطيتة سواء ليلة العيد او صباح يوم العيد وان يكون الخطاب مختوما من المؤسسة ومرفق بة صورة من بطاقة الرقم القومى مختومة بخاتم المؤسسة و صورة شخصية وذلك ﻻصدار تصريح خاص لكل حدث على حدة متضمن صورة المراسل.

وأكد المركز الإعلامى أنه سيستقبل طلبات استخراج التصاريح حتى 5 أبريل القادم وشدد المركز أنه لاتقبل اى طلبات بعد ذلك التاريخ وأنه لن يسمح بدخول اى مراسل ﻻيحمل التصريح الصادر من المركز اﻻعلامى القبطى اﻻرثوذكسى.