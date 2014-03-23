جامعة بني سويف تنظم مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم

نظمت جامعة بني سويف برئاسة أ.د أمين لطفي مؤتمرها الثالث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالمدينة المنورة تحت رعاية رئيس الجامعة، وبإشراف أ.د كوثر الإبجي مقرر عام المؤتمر ومدير مركز الإعجاز العلمي بالجامعة، وبحضور الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة , وبحضور العديد من العلماء والمهتمين من الباحثين في المجالات العلمية المختلفة المرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة فضلاً عن نواب وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات والعاملين ‏في ‏جامعة بني سويف‏.‏

أوضح أ.د أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع ارتياد الباحثين لكتابة الأبحاث العلمية الجادة في حقل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كافة المجالات العلمية في العلوم الأساسية والطب والهندسة وعلوم البيئة والفلك والجيولوجيا، وكذلك في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتشريعية. وأنه سيتم عرض هذه الأبحاث في المؤتمر الذي يعتبر دعوة للباحثين في هذا المجال لكي يبدعوا بأبحاثهم كل في موقعه طبقا لتخصصه العلمي بالربط بينه وبين ما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة.

وأضافت أ.د كوثر الأبجى مقرر عام المؤتمر ونائب رئيس الجامعة الأسبق،أنه تم تحديد محاور المؤتمر حسب مجالات الإعجاز في كافة العلوم والتى تشمل , علوم الجيولوجيا والفضاء، العلوم الأساسية، علوم الطب والصيدلة، العلوم الهندسية والرياضية، علوم الحيوان والنبات، الإعجاز التشريعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

يهدف المؤتمر: ضع الأسس والقواعد لضبط الاجتهاد في بيان الإعجاز في القرآن والسنة ، و الكشف عن دقائق الآيات والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء التفسير ووجوه الدلالة اللغوية ومقاصد الشريعة ، ربط العلوم الكونية بالحقائق الإيمانية وإدخال مضامين الأبحاث المعتمدة في مناهج التعليم في شتى مراحله ، والإسهام في إعداد علماء وباحثين لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية في ضوء ما ثبت في القرآن والسنة ،و توجيه برامج الإعجاز العلمي لتصبح وسيلة من وسائل الدعوة .