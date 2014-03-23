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بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بقرية العوابد شمال الأقصر

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بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بقرية العوابد شمال الأقصر بالصور .. إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بقرية العوابد شمال الأقصر

إنهاء الخصومة الثأرية

نجح اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية بالمحافظة في إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات بقرية العوابد شمال المحافظة بعد اشتباكات دامية وقعت بين العائلتين الأولي والثانية واسفرت عن مقتل شاب من العائلة الثلاثة عن طريق الخطأ لتدخل معهم في النزاع.

شارك في مراسم الصلح القيادات الأمنية والشعبية فضلا عن المئات من أهالي القرية والقري المجاورة وعدد كبير من رجال الأوقاف والأزهر وممثلي الكنيسة وممثلي بعض الأحزاب السياسية.

تعود وقائع الخصومة بين عائلتي الهلايل والهوشوشة إلى عام 2013 ، بسبب حدوث نزاع بسبب مشادات بين الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب من عائلة “عبادي” عن طريق الخطأ يدعي خالد محمود عبادي 22 سنة، لتصبح الخصومة بين ثلاث عائلت بدلا من عائلتين.

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