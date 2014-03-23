"the voice": والدة خولة سعيدة بخروجها ووقوع محمد كريم في الخطأ

انتقال المشتركين الأربعة هالة القصير من فريق عاصي الحلاني وسيمور جلال من فرق صابر الرباعي وستار سعد من فريق كاظم الساهر ووهم من فريق شيرين عبد الوهاب، لم يشكل مفاجأة للجمهور الحاضر والمشاهدين، حيث حصل ما كان متوقعاً. وبقاء اثنين من الجنسية العراقية يرجّح كفة اللقب لعراقي هذا العام، لاسيما وأن الحلقة الأخيرة من برنامج the voice تتزامن مع موعد إنطلاق قناة "ام بي سي عراق".

وتوقع الكثيرون أن لا تكون هالة الفائزة لهذا العام كون عاصي هو من فاز في الموسم الأول، ويبقى التنافس بين وهم وسيمور وستار، حيث الأغلبية ترجح فوز سيمور من فريق صابر. كذلك بات معروفاً أن القائمين يفضلون فوز شاب لا يمتلك أي مسؤوليات عائلية كون اللقب يحتّم عليه التزامات فنية من حفلات وسفر ومقابلات صحفية.

عاصي ومشروب الطاقة

كعادته حافظ الفنان عاصي الحلاني على خفة دمه، كما في الحلقات السابقة، وهو جالس على كرسيه يحاول دائماً التواصل مع الجمهور والصحفيين القريبين من مكان جلوسه، وعلق على غناء هالةقائلاً: "شو هالصوت"، ولم يتوقف عن إرسال القبلات لجمهوره الذي يحبه.وقد قام عاصي خلال الحلقة بتغيير سترته التي أطلّ بها في أول الحلقة، وارتدى سترة أخرى من نفس اللون، كذلك شوهد عاصي يتناول مشروب الطاقة "red bull" خلال كل فاصل إعلاني. كما لم تسلم من غزله مقدمة البرنامج إيميه صياح.

هدوء شيرين

على غير عادتها، بدت شيرين هادئة على عكس الحلقات الماضية، وقامت بتوضيح قصة الـ"baby" من كاظم وأحرجته على الهواء معتبرة بأن كل ما يقال هو كلام إعلامي ومحاولة للإصطياد في الماء والعكر، وبأنها لا تملك رقم هاتفه. وأظهرت فجأةً دمية خبّأتها معها لتظهرها للجميع قائلة:"هذا هو الطّفل الذي يربطني بكاظم".

كذلك بدا التأثر واضحاً على شيرين عندما غنت وهم أغنية "ست الحبايب" فلم تستطع شيرين حبس دموعها، وبكت على إحساس وهم العالي. وتمنت أن ينصفها الجمهور لاسيما المصري كون مصر لم تفرح منذ فترة بسبب ما يحصل لها نتيجة الأزمات السياسية.

والدة خولة سعيدة

التقى "سيدتي نت" بعد انتهاء برنامج the voice بكل من والد ووالدة خولة سعد ومحجوبة مجاهد، حيث قال والدها إنه فخور بها جداً، وهي باتت تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلدها في المغرب، وأضاف:"نشكر الله على هذه المرحلة التي وصلت لها".

من جهتها، عبّرت والدتها عن سعادتها بخروج خولة، كونها اشتاقت لها كثيراً في المنزل، ومتشوقة لاحتضانها لأنها تركت فراغاً كبيرا لدى مشاركتها في البرنامج كون لا إخوة أو أخوات لها، وشكرت والدة خولة الـmbc على الفرصة التي قدموها لابنتها خولة التي باتت معروفة في كل الوطن العربي.

ووعد أهل خولة بأنهما سيدعمانها بعد خروجها من البرنامج، وسيحثّانها على إكمال مسيرتها الغنائية.

كريم يقع في الخطأ

استمر مقدم البرنامج محمد كريم في الوقوع في الأخطاء، وخرج أكثر من مرة عن "السكريبت" المخصص له، وضاع في أسماء المشتركين، ما جعل البعض يعلق بأن أداء كريم لهذا الموسم كان أقل من الموسم الأول، وعزا البعض الآخر سبب هذا التوتر إيميه التي شاركته التقديم هذا العام، والتي أثبتت بأنها مقدمة محترفة تفوقت على نفسها وهي لازالت تتطور حلقة بعد أخرى بوجهها البريء وكلامها العفوي وارتياحهها الواضح على المسرح.

أسبوع واحد يفصلنا عن معرفة هوية الفائز بلقب the voice، فهل ستصدق التوقعات ويكون اللقب هذا العام لعراقي، أم أن مفاجآت ستطرأ في الحلقة الأخيرة من البرنامج!؟

يذكر أن الحلقة الأخيرة ستشهد استضافة النجم العالمي ريكي مارتن ومفاجآت كثيرة أخرى.

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